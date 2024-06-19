Минобороны России заявило, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» противник потерял до 560 боевиков за сутки.

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Кроме этого, неприятель потерял бронетранспортер М113 американского производства, боевую бронированную машину Humvee из США и пять пикапов. Уничтожены два склада с боеприпасами врага.

Также огневые средства группировки смогли поразить две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 155-миллиметровую гаубицу М198 из этой же страны, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», две 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровую гаубицу L-119 из Британии и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».

Еще сообщается о том, что подразделениям группировки удалось улучшить положение по переднему краю. Было нанесено огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка - все на территории ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.