Российский «Бережок» станет убийцей морских дронов

Боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может стать убийцей морских дронов. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в Telegram.

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На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» представили автономную версию «Бережка» на специальном основании, которое вмещает оператора.

«На выставке представлен вариант использования "Бережка" в качестве средства береговой обороны для борьбы с десантными средствами, катерами, в том числе безэкипажными [БЭК]», — говорится в сообщении.



Боевой модуль «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ, автоматический гранатомет АГ-30М и две пусковые установки для четырех противотанковых ракет «Корнет». Модуль получил современную систему управления огнем с комбинированным прицелом.

В мае в «Высокоточных комплексах» рассказали о досрочных поставках модернизированных БМП-2М с боевым модулем «Бережок» по гособоронзаказу 2024 года.