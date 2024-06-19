США считают допустимыми удары американским оружием по российским войскам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. ТАСС

Он пояснил, что разрешение распространяется на все места, где солдаты ВС РФ пересекают границу, пытаясь занять украинскую территорию. По словам Салливана, в Вашингтоне «видели пробные заходы» российских военных на территорию, граничащую с Сумской областью. Газета.Ru

Он отметил, что Киев может применять американские системы ПВО, чтобы выводить из строя российские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве России. RT на русском