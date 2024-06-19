США разрешили атаковать своим оружием российские войска

Американские власти разрешили бить американским оружием по войскам РФ на границе с Сумской областью Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

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Он пояснил, что разрешение распространяется на все места, где солдаты ВС РФ пересекают границу, пытаясь занять украинскую территорию. По словам Салливана, в Вашингтоне «видели пробные заходы» российских военных на территорию, граничащую с Сумской областью.

Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что США «разрешают украинским войскам атаковать» с помощью артиллерии и других средств российские части, которые отходят на территорию РФ. Он упомянул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать системы ПВО, включая американские, против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве своей страны.