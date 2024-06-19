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Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на Украине

Истребители F-16, передаваемые Киеву Соединенными Штатами, будут размещены на территории Украины. Об этом заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. ТАСС

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент Байден и... Зеленский подписали, подчеркивается этот момент», — отметил он. RT на русском

10 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить украинским войскам, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для армии России. Lenta.ru

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