В Германии оценили подлетное время российских гиперзвуковых ракет

Российские гиперзвуковые ракеты за несколько минут долетят до Берлина, сообщило издание N-TV со ссылкой на эксперта Ассоциации аэрокосмической промышленности ФРГ Маркуса Циглера. News.ru

«Маршрут Москва — Берлин. (...) Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — сказал он в ходе конференции, посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия. Lenta.ru

Эксперт отметил, что мир снова превращается в «деревню», можно использовать технологии для создания угроз или оказывать геополитическое влияние. Газета.Ru

Также издание отмечает, что если раньше были надежды на контроль над таким вооружением, то сегодня эксперты стали более пессимистичными в этом вопросе. Российская газета