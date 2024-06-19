На Украине признали, что ВСУ терпят поражение

Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений. Об этом заявил комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук, передает «Страна.ua». Газета.Ru

«Люди наблюдали события в Авдеевке. <…> Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-нибудь выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это снова момент расслабления», — сказал он. Ura.Ru

Кухарчук считает, что у Москвы нет задачи взять какую-то область Украины. В основном идут тактические наступательные операции. Свободная пресса