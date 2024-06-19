ВСУ и СБУ хотят признать террористическими организациями

Комиссия по расследованию преступлений Киева против детей выступила за признание Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями. С соответствующей рекомендацией она обратилась к Генпрокуратуре РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что признать их надо террористическими организациями с учетом «выявленных в ходе парламентского расследования действий данных структур, направленных на создание угрозы безопасности детей».

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