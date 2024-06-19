Австралийский журналист Джонни Эйдж заявил, что его фиксирование преступлений Киева привело к притеснениям со стороны властей. Об этом сообщают «Известия».

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Около года журналист освещает действия Вооруженных сил Украины в нескольких регионах, в том числе в Донецке и Запорожье. По словам Эйджа, его материалы не публикуют в основных СМИ Австралии. Вместе с тем около 80% населения не верят СМИ, а ищут информацию в интернете самостоятельно.

Он уточнил, что в своих публикациях ориентируется скорее на американскую аудиторию, чтобы показать гражданам США, что их деньги и оружие «идут во вред мирным жителям». Своей основной миссией журналист называет демонстрацию вреда от вооружений, которые украинские власти закупают на выделенные Западом средства.

«Солдат, сражающийся с другим солдатом, — это честный бой. Солдат, сражающийся с местным населением, — это терроризм. И я видел многое в Шебекино, в Донецке, поэтому для меня это не стало сюрпризом», — заявил Эйдж.



Он добавил, что верифицировал удары по мирному населению, проверяя серийные номера ракет HIMARS. По его словам, в подобных инцидентах нет «никакой неожиданности», и они не могут быть «ошибкой», поскольку эти снаряды «очень и очень точны».