ВС России нанесли удары по военным объектам во Львове

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по военным объектам Львова. Об этом сообщил Сергей Лебедев.

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По его словам, ночью в городе прозвучали три взрыва, один из них произошел в северной окраине Львова, второй пришелся по трехэтажному дому, который использовался как место дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Третий взрыв, как сообщил Лебедев, был слышен со стороны Львовской ТЭЦ-2. Местные жители рассказали о повреждениях двух анкерных опор ЛЭП.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по украинскому складу, отгружавшему и распределявшему западную технику. В оборонном ведомстве уточнили, что склад принадлежал 44-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины.