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В подполье заявили о нанесении ударов ВС России по военным объектам во Львове

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по военным объектам Львова. Об этом сообщил Сергей Лебедев.

ВС России нанесли удары по военным объектам во Львове
© Lenta.ru

По его словам, ночью в городе прозвучали три взрыва, один из них произошел в северной окраине Львова, второй пришелся по трехэтажному дому, который использовался как место дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Третий взрыв, как сообщил Лебедев, был слышен со стороны Львовской ТЭЦ-2. Местные жители рассказали о повреждениях двух анкерных опор ЛЭП.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по украинскому складу, отгружавшему и распределявшему западную технику. В оборонном ведомстве уточнили, что склад принадлежал 44-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины.

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