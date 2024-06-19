Угнавший танк украинский военный захотел получить российское гражданство

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на российскую сторону на танке Т-64, подал документы на получение гражданства РФ. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР пишет ТАСС.

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24 мая стало известно, что украинский военнослужащий угнал танк Т-64 и перешел на сторону России. Сам Лихачев рассказал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, воспользовавшись бегством сослуживцев. По его словам, угон танка готовился долго - и он, и «ребята на той стороне» ждали удобного момента. Также военнослужащий объяснил, что решил вернуться в ЛНР, где живут его мать и сестра.

«Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», - пояснил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.



Он также отметил, что документ будет готов через несколько недель. Ранее Лихачев призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины, которые «нас и вас истребляют».