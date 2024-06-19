Угнавший танк украинский военный захотел получить российское гражданство

Бывший танкист ВСУ Максим Лихачев перешедший на российскую сторону на угнанном танке Т-64, намерен получить гражданство РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР. Он уже подал документы, российский паспорт ему будет предоставлен в течение нескольких недель.

Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта, — сказал собеседник агентства.

Уроженец города Сватово в ЛНР призвал бывших сослуживцев покончить с геноцидом и развернуть оружие против украинских властей. Также он заявлял, что его склоняли к шпионажу в Донбассе польские спецслужбы во время работы на мясокомбинате в Польше.