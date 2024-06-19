Наработки Североатлантического альянса не предназначены для конфликта такой интенсивности. Об этом рассказал солдат ВСУ, взятый в плен на Запорожском направлении.

Военный вспомнил, как его с сослуживцами погрузили в самолет и отправили в Англию. На военной базе их обучали, главным образом, тактической медицине и психологии. По словам пленного, на стрельбище были только один раз.

«Еще двое норвежцев учили нас штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня», — отметил он в беседе с РИА Новости.



Затем военнослужащие вернулись на Украину. В общей сложности обучение за рубежом заняло три недели.

«Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас там так и не научили», — добавил солдат.



Ранее стало известно, что армия Украины ударила из РСЗО «Град» по подконтрольному киевским властям селу Невское.

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы»