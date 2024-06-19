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Российские снайперы уничтожили живую силу ВСУ в зоне спецоперации

Российские снайперы уничтожили живую силу украинской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали «Известия».

Российские снайперы уничтожили живую силу ВСУ
© РИА Новости

Издание пообщалось со снайпером-корректировщиком с позывным Фантазер, сообщившим, что ему удалось ликвидировать украинского гранатометчика.

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«Сразу же начинают искать, откуда был отработан выстрел, начинаются поиски, небо жужжит, как муравейники», — поделился он.

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