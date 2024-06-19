АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет

Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота (СФ) запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе СФ, передает ТАСС.

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Согласно сообщению флота, атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» проекта 885 и «Орел» проекта 949А СФ выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море. Пуски выполнялись в соответствии с планом боевой подготовки сил СФ в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения.

Мишень, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 километров.

До этого Тихоокеанский флот (ТОФ) начал развертывание своих сил в рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня с участием около 40 кораблей и судов. В учениях задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в числе которых дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38, а также Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

17 июня сообщалось, что корабли Военно-морского флота РФ завершили свой визит на Кубу и уходят из Гаваны.