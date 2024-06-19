Мобилизация: последние новости на сегодня 19 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 июня 2024, в материале «Рамблера».

Российские конструкторы повысили защищённость и пожаробезопасность танков Т-72Б

Российские конструкторы повысили стойкость танков Т-72Б, сообщает RT.

Это произошло благодаря элементам модульной и динамической защиты.

Ранее ЗРПК «Панцирь-МЕ» показал свою эффективность против Storm Shadow.

Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Курганская область направит в зону проведения специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Это автомобили высокой проходимости, инструменты, книги, тепловизоры, одежда, ноутбуки и другое.

Все это удалось собрать благодаря жителям региона, предпринимателям, общественным организациям, федеральным ведомствам и больницам.

Кировские полицейские передали антидроновое ружье ветеранам СВО

В Кирове полицейские передали антидроновое ружье и детектор дронов ветеранам органов внутренних дел, участвующим в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов за счет добровольных пожертвований приобретают предметы, необходимые бойцам. На этот раз они закупили элементы боевой экипировки, прицелы и другие приспособления к огнестрельному оружию, а также инструменты, автомобильные запчасти и электронные устройства. На это было израсходовано 2,5 миллиона рублей.

Приобретенные устройства уже доставлены на поле боя и используются при решении служебно-боевых задач, а ветераны МВД благодарят своих коллег.