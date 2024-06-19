Спецоперация на Украине 19 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 июня 2024 года.

© РИА Новости

«РВ»: армия РФ прорвалась к поселку Северное в ДНР

Российские военнослужащие прорвались в поселок Северное на Торецком направлении в ДНР в ходе наступательной операции, сообщает «Ура.ру».

Бойцы приблизились к первой улице населенного пункта.

Детальную информацию озвучить не представляется возможным исходя из соображений безопасности.

Победа будет за Россией, заявил Путин

Россия одержит победу, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает радио «Спутник».

По его словам, это произойдет благодаря сплоченности страны, единению армии и народа.

«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит, победа будет за нами», – заявил глава государства.

Российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Он был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Также Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка самолётов к выполнению задания, взлёт и полёт на, нанесение удара, противоракетный манёвр и возвращение на аэродром.