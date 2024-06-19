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МО РФ сообщило о срыве нескольких ротаций ВСУ под Урожайным в ДНР

Снайперы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько ротаций ВСУ в районе села Урожайное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

МО РФ сообщило о срыве нескольких ротаций ВСУ под Урожайным
© РИА Новости / Константин Михальчевский
"Тяжелые снайперы (работающие по противнику на сверхдальних дистанциях в несколько километров - прим. ТАСС) бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ под Урожайным", - говорится в сообщении.

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В Минобороны уточнили, что снайперские пары подразделения тяжелых снайперов бригады морпехов работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск "Восток", которые ведут наступление у села Урожайное на границе ДНР и Запорожской области - в районе Времьевского выступа. Бойцы помогают передовым отрядам двигаться вперед, уничтожая наиболее опасные цели.

Снайперы бригады морпехов работают, как правило, ночью, укутавшись тепловизионными накидками, которые позволяют сделать их невидимыми для тепловизоров.

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