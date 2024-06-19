США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет Switchblade-300 на сумму около 60 млн долларов. Об этом сообщили в агентстве оборонного сотрудничества Пентагона.

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«Госдеп одобрил возможную продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.



До этого офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет, а также 101 систему контроля, поясняет агентство. Помимо этого, он запросил до 291 единицы БПЛА, и Госдеп одобрил продажу беспилотников ALTIUS 600M-V на сумму 300 млн долларов Тайваню.

Ранее делегация США посетила Тайвань и встретилась с новым президентом Лай Циндэ. Известно, что он намерен продолжить курс своей предшественницы на достижение независимости острова.