Конструкторы РФ повысили защищенность танков Т-72Б

ТАСС: российские конструкторы повысили защищённость и пожаробезопасность танков Т-72Б
Российские конструкторы при помощи элементов модульной и динамической защиты повысили всеракурсность защиты и противокумулятивную стойкость танков Т-72Б. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на патент.
«Полезная модель позволит повысить всеракурсность защиты и повысить её противокумулятивную стойкость», — говорится в документе.
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