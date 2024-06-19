Конструкторы РФ повысили защищенность танков Т-72Б

Российские конструкторы при помощи элементов модульной и динамической защиты повысили всеракурсность защиты и противокумулятивную стойкость танков Т-72Б. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на патент.

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«Полезная модель позволит повысить всеракурсность защиты и повысить её противокумулятивную стойкость», — говорится в документе.



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