Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ

Расходы бюджета Украины с начала 2024 года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Зеркало недели».

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Из общего фонда 39% было потрачено на выплату заработных плат и содержание военнослужащих. Эта статья расходов составила 494 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов). Также сумма содержит средства на денежное содержание военнослужащих - 377,2 миллиарда гривен (9,2 миллиона долларов).

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Пятую часть бюджетных расходов направили на социальное обеспечение, в частности на выплаты пенсий, пособий и стипендий, что составило 236,6 миллиарда гривен (5,8 миллиарда долларов). На поддержку Вооруженных сил Украины, на приобретение военной техники и вооружений было потрачено 101,3 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов).