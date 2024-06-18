Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США

Парламент Швеции проголосовал за одобрение оборонного соглашения с США. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

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В соответствии с подписанным в декабре прошлого года документом Стокгольм предоставит Вашингтону доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населенных пунктах, расположенных по всей территории Швеции.

За соглашение проголосовали 266 депутатов парламента (риксдага), 37 выступили против, 46 отсутствовали.

До этого вооруженные силы Швеции заявили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны.

7 июня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никаких территориальных проблем и споров ни со Швецией, ни с Финляндией.