В Европе могут появиться новые места обучения пилотов ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Европе могут появиться новые места обучения полетам на истребителях F-16 для пилотов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Райдера, уже была создана долгосрочная программа по расширению таких мест обучения. При этом представитель Пентагона не стал уточнять, в каких именно европейских странах они появятся.

«Обучение проводится как в Аризоне, так и в Дании. Есть возможность провести дополнительное обучение в других местах, которые, как вы знаете, готовятся в Европе», — рассказал он.



Райдер также не стал отвечать на вопрос о том, сколько пилотов ВСУ завершат обучение к моменту передачи истребителей F-16 Украине. По его словам, этот вопрос необходимо задать Киеву.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько истребителей Mirage 2000-5 может получить Украина от Франции.