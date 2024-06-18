США поставят Тайваню 1,7 тыс. ракет для ПТРК TOW

США до конца года поставят Тайваню 1,7 тыс. ракет для ПТРК TOW 2B
Вооруженные силы Тайваня ожидают поставки из США 1,7 тыс. управляемых ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) TOW 2B и 100 пусковых установок в последнем квартале текущего года. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн (также известен как Веллингтон Гу) во время выступления в Законодательном юане (законодательный орган власти острова).
"Поставка ракет была отсрочена из-за того, что они не прошли испытания армией США. Однако они успешно прошли тесты после модификации. Все закупленные правительством ракеты TOW-2B будут поставлены в четвертом квартале текущего года", - приводит его слова газета "Тайбэй шибао".
Как отмечает издание, усовершенствованная версия ракет TOW 2B позволяет применять их не только по бронетехнике, но и для уничтожения бункеров и огневых точек, а также десантных кораблей.
Контракт на поставку 1 700 ПТУР для TOW 2B общим объемом 11,81 млрд новых тайваньских долларов ($364 млн) был заключен в 2019 году. Согласно первоначальному графику, поставки должны были начаться в 2022 году.
США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.