Швеция одобрила соглашение о военном сотрудничестве с США

Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США
Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США, которое предоставит американской стороне доступ к шведским военным базам.
«После почти пятичасовых дебатов 266 депутатов проголосовали за документ, 37 высказались против, оставшиеся 46 законодателей отсутствовали на заседании», – сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал The Local.
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Соглашение, подписанное в декабре прошлого года, предполагает предоставление США доступа к 17 военным базам и полигонам в Швеции, а также позволяет американской стороне хранить там военную технику, оружие и боеприпасы.
Чтобы договор вступил в силу, шведский парламент должен также принять решение о законодательных изменениях, необходимых для того, чтобы американские войска могли действовать в Швеции.