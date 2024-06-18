Израиль утвердил план наступления в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что планы наступления в Ливане были окончательно утверждены военным руководством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В сообщении ЦАХАЛ указано, что планы наступления были согласованы командующим Северным военным округом Ори Гордином, а также начальником оперативного управления Генерального штаба Одедом Басюк.

«В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены планы военных действий наступления в Ливане, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.



Помимо этого, глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ уничтожит ливанское шиитское движение «Хезболлах», если Ливан развяжет против Израиля полномасштабную войну. По его словам, власти страны «близки к моменту» принятия такого решения, которое «изменит правила» в отношении движения и Ливана.

«В полномасштабной войне движение "Хезболлах" будет уничтожено, а Ливан понесет серьезный урон. Государство Израиль заплатит цену на фронте и на внутреннем фронте, но с сильной и единой нацией и всей мощью Армии обороны Израиля мы восстановим безопасность жителей севера», — рассказал он.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США пообещали ему снять ограничения на поставки оружия.