США поставят Тайваню первые истребители F-16V Block 70 в этом году

Тайвань получит два самолета F-16V Block 70 для летных испытаний уже в четвертом квартале 2024 года. Об этом заявил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн.

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После получения новых самолётов парк F-16V ВВС Тайваня превысит 200 единиц, что сделает его крупнейшим в Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Тайбэй шибао».

В 2019 году Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 66 новых истребителей этой модели.

Первоначально планировалось, что первые самолеты будут поставлены в 2023 году, однако этого не произошло. Согласно условиям контракта, США должны передать все истребители к 2026 году.