США провели испытательный пуск ракеты с боеголовкой для новых МБР Sentinel

США осуществили испытательный пуск ракеты с не оснащенной ядерным зарядом боеголовкой Mk21A, в перспективе применяемой на межконтинентальных баллистических ракетах LGM-35 Sentinel, которые, как ожидается, поступят на вооружение к 2031 году и сменят Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба базы Ванденберг американских космических сил, на которой проводилось испытание.

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"Программа Mk21A сейчас находится на ранней стадии разработки, ее курирует Центр ядерных вооружений ВВС", - отмечается в заявлении.



Пуск был произведен 17 июня при помощи ракеты-носителя Minotaur I.

Ранее заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что Минобороны США рассматривает возможность отказа от программы разработки МБР следующего поколения Sentinel наравне с предложением о внесении изменений в нее. Он подтвердил, что реализация программы Sentinel задерживается в том числе из-за того, что "изначально необходимо было наладить контакты" с подрядчиками.

Позднее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обещал принять все меры для завершения программы по созданию МБР Sentinel в срок.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Плам заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от МБР наземного базирования, несмотря на имеющиеся проблемы с реализацией проекта модернизации этого компонента ядерной триады. Он признал, что наибольшую тревогу у Вашингтона вызывают сложности с программой Sentinel.