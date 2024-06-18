ВМС Тайваня будут платить до $1 тыс. за фото кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня выплатили рыбаку денежное вознаграждение за фотографию подводной лодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе. Как сообщил информационный портал "Ляньхэ синьвэньван", эта практика будет продолжена в будущем.

Как пояснил источник в вооруженных силах острова, личные данные рыбака и размер вознаграждения не раскрываются для сохранения конфиденциальности. Регламент предусматривает выплату до 30 тыс. новых тайваньских долларов (около $926) за обнаружение корабля НОАК в 24-мильной зоне вокруг Тайваня.

Кроме того, можно получить 20 тыс. новых тайваньских долларов (около $620) за обнаружение государственного судна КНР, кораблей, научно-исследовательских и иных судов государственных ведомств других стран. За информацию о местонахождении судов за пределами 24-мильной зоны выплата составит 10 тыс. новых тайваньских долларов (порядка $310).

Для получения награды необходимо предоставить фотографию корабля, его бортовой номер или тип, а также данные о месте съемки. Размер вознаграждения может быть увеличен за особо ценные сведения.

Ранее в социальных сетях появились данные о том, что тайваньские рыбаки сфотографировали находившуюся в надводном положении подводную лодку ВМС НОАК возле подконтрольного Тайваню архипелага Пэнху. Глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн (также известен как Веллингтон Гу) подтвердил журналистам информацию об этом инциденте, но отказался раскрыть детали. Как уточняет газета "Цзыю шибао", это могла быть стратегическая атомная подводная лодка проекта 094 (по классификации НАТО "Цзинь"), которая способна нести баллистические ракеты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.