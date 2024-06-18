Баку обвинил Париж в лицемерии из-за поставок CAESAR Армении

Власти Франции проявили лицемерие, когда заключили с Арменией договор о поставках самоходно-артиллерийских установок CAESAR, заявили в Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что в октябре прошлого года Париж убеждал Баку в оборонительном характере предоставляемого вооружения.

Хотя Министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года заявило, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, поставка в Армению летального оружия в рамках нынешней военной сделки является очередным проявлением лицемерия французского руководства, — сказано в сообщении.



В Минобороны Азербайджана также обвинили правительство Франции под руководством Эммануэля Макрона в проведении курса на милитаризацию на Южном Кавказе. В ведомстве отметили, что Армения является государством, «совершившим военную агрессию и оккупацию» против Азербайджана, а поэтому ее перевооружение станет прямым путем к новой войне.

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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Армения и Франция подписали контракт на поставку CAESAR. Такие же самоходные артиллерийские установки Париж поставляет Киеву.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, что Франция активизировалась на Южном Кавказе, чтобы противодействовать созданию чрезвычайно выгодного для России коридора «Север — Юг» и исключить присоединение Армении к этому проекту. По его словам, Ереван же открыто переходит на сторону врагов Москвы, хотя пока формально остается союзником РФ по ОДКБ.