АКМ испытали безостановочной стрельбой

Автомат Калашникова модернизированный (АКМ), принятый на вооружение Советской армии в 1959 году, испытали безостановочной стрельбой. Соответствующее видео в рамках цикла «Разрушители оружия» на RuTube опубликовал концерн «Калашников».

© Концерн «Калашников»

В ролике эксперт компании Георгий Губич провел испытания 7,62-миллиметрового АКМ, используя магазины разных автоматов. В результате тестов автомат нагрелся, но продолжал стрелять, хотя и со сниженным темпом.

После завершения испытаний эксперт осмотрел автомат, часть элементов которого пришла в негодность. Губин пришел к выводу, что обычно АКМ может выдержать от 500 до 700 выстрелов, после чего в его работе возникают неполадки.

В мае концерн сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) выполнил государственный контракт на поставку заказчику партии патронов 7Н29 с бронебойной пулей.

В том же месяце «Калашников» сообщил, что нарастил выпуск стрелкового оружия в первом квартале 2024 года на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.