Названо число истребителей, которые Франция передаст Украине

В СМИ появилась информация о том, что Франция может отправить Украине шесть истребителей Mirage 2000-5. Об этом сообщает Valeurs Actuelles со ссылкой на военный источник.

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Отмечается, что на вооружении Франции находится всего 26 подобных самолетов — передача большего числа может нанести урон ВВС страны. При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует передать истребители уже до конца 2024 года. Кроме того, Франция также планирует организовать подготовку пилотов ВСУ.

«Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало», — сообщает издание.



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