На Украине заговорили о том, что в скором времени может случиться вторая за год отставка главнокомандующего украинскими войсками. Как пишет «Страна.ua», возможное увольнение Александра Сырского всерьез начали обсуждать в украинских политических кругах.

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Журналисты утверждают, что поводом для этих разговоров стала активная критика Сырского со стороны депутата от правящей партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, которая до этого с тем же негативом высказывалась о предыдущем главкоме ВСУ Валерии Залужном.

Тогда украинские политики предполагали, что Безуглая действует по указке офиса президента страны, а после отставки Залужного это мнение только укрепилось. Вокруг Сырского в настоящее время складывается аналогичная ситуация.

При этом в кулуарах обсуждают не только само возможное увольнение главкома, но кандидатов на его пост. Среди них глава разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), руководитель пограничной службы Сергей Дейнеко и уполномоченный по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгений Мойсюк.

8 июня депутат Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области.