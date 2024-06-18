Российские бойцы изготовили средства РЭБ в зоне СВО

Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) начали применять созданные в зоне специальной военной операции (СВО) системы РЭБ. Об этом командир подразделения с позывным Минер сообщил ТАСС.

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«Наше подразделение занимается изготовлением средств противодействия дронам. Это несложное устройство. Личный состав освоил их сборку в полевых условиях довольно быстро», — сказал он.

Антидроновые системы собирают в специальной лаборатории. Изделия предусмотрены для защиты стационарных и движущихся объектов. Комплексы РЭБ используют для защиты техники и отдельных групп пехоты. Аппарат может обнаружить беспилотник в радиусе до двух километров, а радиус подавления составляет около 200 метров. Минер отметил, что некоторые дроны садятся из-за воздействия системы РЭБ или возвращаются к точке старта, а некоторые взрываются в воздухе.

Собеседник агентства подчеркнул, что комплексы, которые успешно испытали на фронте, используются повсеместно.

Ранее в июне компания «Лаборатория ППШ» впервые показала переносные станции помех серии «Фумигатор». Изделие позволяет создать над группой бойцов защитный купол радиусом до 300 метров.