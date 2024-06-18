Война в тылу вышла на новый уровень: как украинцы борются с киевской властью

Представители украинского подполья «перешли в активное наступление», срывая ротации войск и доставку боеприпасов, также участились случаи нападения на сотрудников украинских военкоматов. Что происходит на стране, разбирался «Царьград».

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По данным «Военкоров русской весны», которых привело издание, украинские партизаны сжигают релейные шкафы, тормозя ж/д транспорт.

В частности только за последние несколько недель были сожжены трансформаторы неподалеку от железнодорожного переезда в селе Подобная, обнаружен сгоревший релейный шкаф в Сумах - между станциями Сумы и Торопиловка, аналогичный поджог был совершен и в городе Вознесенске Николаевской области.

«Такие удары от партизан тормозят транспортировку живой силы и снаряжения, причем порой критически - местным властям приходится пользоваться другими, более длительными маршрутами, которые, тем не менее, также больше не являются безопасными благодаря диверсантам», - отмечается в статье.



Власти Украины угрожают подпольщикам тюремным сроком от 15 лет до пожизненного, но случаи атак участились, удары наносятся даже глубоко в тылу, что говорит о росте недовольства среди украинцев, отмечают журналисты.

Также на фоне мобилизации в стране все чаще фиксируются нападения на сотрудников украинских военкоматов. В разных регионах Украины поджигают транспорт военных. В одну только ночь на 10 июня были совершены три поджога. Аналогичный случай произошел и в ночь на 12 июня, в одном из районов Днепра был дотла сожжен военный микроавтобус.

«Война в украинском тылу вышла на действительно новый уровень - партизаны не просто сжигают имущество ВСУ, но и активно сами распространяют кадры с мест диверсий», - констатировал «Царьград».



Ранее на Украине, несмотря на негодование жителей, был принят законопроект о мобилизации, который снизил призывной возраст с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. При этом в соцсетях все чаще распространяются кадры принудительной мобилизации мужчин на Украине. Так, в Одессе на видео попала массовая драка между сотрудниками военкомата и врачами скорой помощи из-за нежелания военкомов отпускать водителя, пришедшего для уточнения данных.

По данным румынской пограничной полиции, за первые четыре месяца 2024-го в Румынию бежали почти 2500 украинцев - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Пограничники подчеркивают, что эти люди, пытаясь избежать мобилизации, рискуют замерзнуть в горах или утонуть в реке Тисе, протекающей вдоль северной границы.