Запад перешел красную черту, разрешив Украине наносить удары по территории России. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«В контексте соперничества сверхдержав, прокси-конфликтов и других конфликтов (ракетный кризис на Кубе был не прокси-конфликтом, а прямой конфронтацией между США и СССР) одобренные НАТО нападения на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную линию», — отметил Брайен.



По словам экс-сотрудника Пентагона, США и Европа не стремятся к миру, чем ставят под угрозу усиление противостояния вплоть до ядерного.

В США заявили о потере своей исключительности

31 мая стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по военным целям в России оружием американского производства. Утверждалось, что американский президент принял это решение под давлением советников и союзников.

Издание The National Interest писало, что разрешение Киеву атаковать российскую территорию западным оружием стало для стран НАТО поворотным моментом. По мнению авторов материала, решение Соединенных Штатов позволить бить западным оружием по целям на территории России повышает риск эскалации мирового конфликта и при этом не приносит Украине существенной пользы.