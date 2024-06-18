СМИ: расходы на оборону Германии оказались «миражом»

Автор немецкого журнала WirtschaftsWoche Heute Макс Бидербек назвал «миражом» заявление Германии о превышении целевого показателя расходов на оборону. По его словам, в реальности немецкие войска не могут найти средства на текущие нужды.

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Ранее Берлин сообщил НАТО, что немецкие расходы на оборону в 2024 году составят 90,6 миллиарда евро. Согласно заявлению, Германия превысила целевой показатель по оборонным расходам в два процента от ВВП и достигла уровня в 2,12 процента. Генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил Берлин, назвав это «самым большим приростом за последние десятилетия».

По словам Бидербека, в действительности заявления правительства Олафа Шольца остаются необеспеченными обещаниями. Автор статьи назвал выделение рекордной суммы «крупным финансовым проектом без долгосрочного плана».

«При этом войска стонут под текущими расходами: расходы на персонал и недвижимость по-прежнему съедают годовой бюджет, переброска оружия на Украину болезненна, а на новый гражданский и военный персонал денег нет», - подчеркивает автор.



Он отметил, что у немецкой армии нет средств на обслуживание, логистику и эксплуатацию техники, как и на разработки, исследования, полное оснащение армии и резервы.