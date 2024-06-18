В России рассказали, почему Украина «потеряла интерес» к Крымскому мосту

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что «потеря интереса» ВСУ к Крымскому мосту связана с безуспешными попытками его атаковать и с новыми решениями США. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что Крымский мост «не имеет значения с военной точки зрения», так как не используется для военной логистики. Дандыкин отметил, что ВСУ не раз пытались атаковать мост - и беспилотниками, и ракетами, и беспилотными катерами, но почти все атаки были предотвращены.

«ВСУ пощупали, как говорится, там все», - подчеркнул эксперт.



Дандыкин добавил, что также на позицию ВСУ повлияло решение западных стран разрешить удары вглубь РФ своим оружием. По его мнению, из-за этого украинские силы переориентировались.

«Они ведь тоже оценивают обстановку. Прагматичные американцы подсказали Зеленскому и всей этой компании, что не надо тратить на Крымский мост десятки ракет», - заявил эксперт.



Он подчеркнул, что «расслабляться нельзя» - ВС РФ по-прежнему будут готовы отразить и атаки в Крыму. Дандыкин призвал не верить украинским военным чиновникам.

Медведев назвал последствия отказа Киева от предложений Путина