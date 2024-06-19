Украина пыталась ударить по российскому региону

Украина днем в среду, 19 июня, пыталась атаковать Белгородскую область. О попытке удара сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята около 10:20 по московскому времени. Тогда беспилотник самолетного сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Утром в среду, 19 июня, октокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Теткино Курской области. Никто не пострадал. На опубликованных им кадрах последствий удара видна горящая изнутри постройка. На месте происшествия работают оперативные службы.