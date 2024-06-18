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Войска России уничтожили две украинские пусковые установки С-300

Войска России за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии.

Войска России уничтожили две украинские пусковые установки С-300
© РИА Новости
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

12 июня Минобороны показало кадры поражения дивизиона ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области.

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