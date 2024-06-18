Корвет "Проворный" спустили на воду в присутствии главкома ВМФ

Церемония спуска на воду многоцелевого корвета "Проворный" - второго корабля в серии проекта 20385 - прошла в Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Героя России адмирала Александра Моисеева на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), передает корр. ТАСС.

"Сегодня значимое событие, несомненно, для Северной верфи, для Военно-морского флота. Сегодня спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения - корвет "Проворный" проекта 20385. Головной корабль чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет "Гремящий", построен вашим предприятием", - сказал Моисеев.



По его словам, корвет "Проворный" войдет в ближайшее время в состав ВМФ, значительно повысит потенциал группировки Тихоокеанского флота.