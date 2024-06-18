Главком ВМФ рассказал о репутации корвета "Гремящий"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" в составе Тихоокеанского флота способен решать весь спектр задач, которые свойственны этому кораблю, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Герой России адмирал Александр Моисеев.

"Он ["Гремящий"] достойно несет службу на Тихоокеанском флоте. Заслужил репутацию надежного, современного, способного решать весь спектр задач, свойственных данному кораблю", - сказал Моисеев во время спуска на воду второго корабля в серии данного проекта 20385 корвета "Проворный".