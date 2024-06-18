На Украине обвинили США в намеренной задержке обучения пилотов на F-16

США намеренно затягивает обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, и это «полностью политический вопрос». Такое мнение The Times высказала депутат Верховной Рады Александра Устинова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые истребители Киев получит в июне-июле. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. В конце мая в МИД Бельгии заявили, что страна поставит Украине 30 истребителей до 2028 года.

В свою очередь депутат Верховной Рады Александра Устинова отметила, что обучение украинских пилотов затягивается. Она связала это с политическим решением Вашингтона, который опасается, что присутствие истребителей F-16 на Украине может быть расценено РФ как интеграция страны в НАТО.

«Все, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода… Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история», - уверена парламентарий.



По словам Устиновой, к концу года будет подготовлено только 20 украинских пилотов, которые смогут летать на F-16. И, несмотря на просьбы Киева, Вашингтон отказался предоставить дополнительные места для обучения.

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При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря ранее о передаче Украине истребителей, несколько раз оговорился, отметив, что за штурвалом будут пилоты НАТО. Он также отметил, что «передача Украине самолетов F-16 сделает будущие ВВС НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с НАТО».