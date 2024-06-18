Страны Запада подошли к поворотному моменту в вопросе поддержки Украины, одобрив использование поставляемого ВСУ оружия для ударов по российской территории. Об этом пишет National Interest.

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«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — следует из текста.



В материале отмечается, что возможное присутствие инструкторов стран НАТО на территории республики повышает риски для Запада. Военные будут уязвимы для случайных или преднамеренных ударов со стороны ВС РФ, уточняет издание.

Как пишет National Interest, эскалация не только поставит под угрозу жизнь военных НАТО, но также рискует втянуть Вашингтон в более широкий конфликт с Москвой.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что заявления со стороны НАТО становятся все более агрессивными, провоцируя эскалацию конфликта. По его словам, члены альянса угрожали России еще до начала военной спецоперации на Украине, а сегодня их действия провоцируют гонку вооружения и подводят мир к формату Карибского кризиса.