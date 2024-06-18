Государственный бюджет Франции составляется правительством, а после утверждается парламентом, в котором могут доминировать партии с очень разными приоритетами, пишет Bloomberg. Это ставит под вопрос дополнительные расходы Евросоюза на поставки оружия на Украину. Кроме прочего, отмечает издание, в ЕС наблюдается сильное сопротивление «экономных стран».

Президент Франции является главой Вооруженных сил, но государственный бюджет представляется правительством, управляется премьер-министром и утверждается парламентом, что может закончиться тем, что в нижней палате будут доминировать партии с очень разными приоритетами после двух туров голосования, назначенных на 30 июня и 7 июля, — говорится в публикации.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у России есть такое право.

СМИ: Украина применяла американское оружие для ударов по России

Западные поставки украинским военным можно расценивать как прямое участие в конфликте, сказал Путин. Дальнобойное оружие в руках Украины является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений, констатировал президент.