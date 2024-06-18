В КНДР назвали способ отразить любую агрессию вместе с Россией

Россия и Северная Корея могут отразить любую агрессию и гарантировать мирное развитие обеих стран, информирует газета КНДР «Нодон синмун». По словам авторов статьи, для этого необходимо объединить усилия. Достигнутые совместно победы и успехи навсегда оставили в истории факт бережного отношения к традициям дружбы и единства, говорится в материале.

Победы и успехи, достигнутые в ходе усилий, приложенных на пути к общим целям обеих стран, навсегда оставили в истории как факт то, что когда мы бережно относимся к традициям дружбы и единства и непрерывно их укрепляем, то мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран, — отметили авторы передовицы печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты республики.



Такой материал был опубликован в преддверии авторской статьи президента РФ Владимира Путина, опубликованную в день начала его государственного визита в Северную Корею под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».

В издании добавили, что народы двух стран дорожат своими традициями и политическим доверием в непростое время, пока «вражеские силы сформировали угрозы ядерной войны». Авторы статьи подчеркнули, что жители КНДР и России идут взявшись за руки, уверенные в справедливости своего дела и в своей победе.

Путин заявил о планах подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Владимир Путин в статье для «Нодон Синмун» высоко оценил поддержку Северной Кореи в проведении спецоперации на Украине. Глава государства не забыл и про солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам.