Удары Вооруженных сил Украины по российской территории являются допустимыми в рамках конфликта, такое мнение в интервью Neue Zürcher Zeitung высказал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Вместе с этим он отметил, что Вена сохраняет нейтралитет и не оказывает военную помощь Киеву.

Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы, — считает Нехаммер.



Как утверждает австрийский канцлер, другие западные страны оказывают поддержку Украине, чтобы она «могла дать отпор». По словам Нехаммера, Австрия солидарна с другими членами Евросоюза по части санкций и финансовой помощи.

Ранее СМИ сообщали, что большинство стран НАТО поддержали удары ВСУ их оружием по целям в глубине России. При этом разрешение от Канады или стран Прибалтики на атаки носит декларативный характер. Кроме того, не все участники Альянса поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение.

Китай обратился с призывом к НАТО по ситуации на Украине

До этого постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Москва намерена указать на геополитические риски применения Киевом западного вооружения по объектам в РФ на заседании Совбеза ООН. Как отмечал дипломат, мероприятие посвящено теме поставок оружия на Украину.