Хакеры раскрыли данные тысячи операторов дронов ВСУ

Хакеры из группировки RaHDit опубликовали данные более чем 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, хакеры, в частности, раскрыли данные всех военнослужащих 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. В Следственном комитете (СК) РФ ранее заявили, что этот полк причастен к атакам на аэродромы Шайковка под Калугой, Дягилево под Рязанью и Энгельс в Саратовской области. Эти атаки привели к жертвам.

Как отмечает РИА Новости, в числе украинских операторов беспилотников оказались люди, судимые за насильственные действия в отношении детей, «любители БДСМ» и «кришнаиты-националисты». Среди опубликованных данных - адреса регистрации, звания, паспортные данные, номера телефонов, адреса страниц в соцсетях и электронной почты.

В сентябре 2023 года военные следователи РФ предъявили заочное обвинение и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка ВСУ Сергея Бурденюка. В СК заявили, что полковник Бурденюк по указанию Минобороны Украины организовывал атаки беспилотников в России. Против Бурденюка возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также о покушении на убийство и диверсии.