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Хакеры раскрыли данные тысячи операторов дронов ВСУ

Хакеры из группировки RaHDit опубликовали данные более чем 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакеры раскрыли данные тысячи операторов дронов ВСУ
© globallookpress

По данным агентства, хакеры, в частности, раскрыли данные всех военнослужащих 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. В Следственном комитете (СК) РФ ранее заявили, что этот полк причастен к атакам на аэродромы Шайковка под Калугой, Дягилево под Рязанью и Энгельс в Саратовской области. Эти атаки привели к жертвам.

Как отмечает РИА Новости, в числе украинских операторов беспилотников оказались люди, судимые за насильственные действия в отношении детей, «любители БДСМ» и «кришнаиты-националисты». Среди опубликованных данных - адреса регистрации, звания, паспортные данные, номера телефонов, адреса страниц в соцсетях и электронной почты.

В сентябре 2023 года военные следователи РФ предъявили заочное обвинение и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка ВСУ Сергея Бурденюка. В СК заявили, что полковник Бурденюк по указанию Минобороны Украины организовывал атаки беспилотников в России. Против Бурденюка возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также о покушении на убийство и диверсии.