Армения и Франция подписали контракт о поставках Еревану самоходок CAESAR

Армения и Франция подписали контракт о поставках Еревану французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.

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Французский министр обороны Себастьян Лекорню в своём X сообщил, что Франция продолжает укреплять оборонные отношения с Арменией.

«Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек CAESAR», — сказал министр.



Лекорню опубликовал фотографию с армянским коллегой, на которой они вдвоём держат маленькую модель французской самоходной артиллерийской установки.

17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян вместе с делегацией отправился во Францию.

В феврале французский министр обороны сообщил, что Париж передаст Еревану ракеты для ПВО в случае необходимости.