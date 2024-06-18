$89.05-0.0295.39+0.24
Войти в почту

В Одессе снова сожгли военный микроавтобус

В Одессе снова сожгли военный микроавтобус, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные паблики. На автомобиле тёмно-зелёного цвета виден крестик, которым украинские военные маркируют свой транспорт.

В Одессе снова сожгли военный микроавтобус
© RT на русском
«Неизвестный закинул что-то под машину, после чего сильный звук — как бахнуло, и он убежал в тёмный переулок. Выбежал хозяин, и мы все вместе начали тушить», — сообщил очевидец, которого цитирует издание.

Недавно в Киевской области также сгорел «тёмно-зелёный микроавтобус», который мог принадлежать военным. Как отмечалось, речь может идти о так называемом бусике — транспорте сотрудников украинских военкоматов.

Военные новости